中加兩國經貿關系發展進入新階段

（本報綜合報道）9月21日至24日，應加拿大賈斯汀•特魯多總理邀請，中國國務院總理李克強對加拿大展開首次國事訪問。這是中國總理13年來首訪加拿大，也是李克強總理與特魯多總理不到一月之內實現互訪，顯示中加雙邊關系正在加速進入強勁、穩健的發展軌道。在當前中加共同利益增多、合作空間巨大的背景下，李總理此訪必將助推中加關系進入新的發展時代。

據中國外交部網站消息，當地時間22日上午，國務院總理李克強在渥太華議會大廈同加拿大總理杜魯多舉行會談。李克強表示，此訪期間中加正式啟動總理年度對話機制，願同加方加強高層及各級別交往，打造中加關系新的“黃金十年”，更好造福兩國人民。

這是李克強和特魯多在不到一個月時間裏第二次會晤。特魯多9月初剛剛訪華。此次訪問，也是中國總理13年來首訪加拿大。訪問期間，李克強出席了約20場主要活動。

李克強指出，中加經濟具有高度互補性。中方願同加方以紮實穩健的方式加強經貿往來，以開放的態度開展自貿協定可行性研究，本著既公平競爭又友好合作的精神共同開發第三方市場。希望加方放寬高技術產品對華出口限制，充分釋放兩國經濟合作的潛力。雙方還要拓展金融服務合作，密切教育、文化、旅遊、地方等廣泛領域交流。

杜魯多則回應表示，加方願同中方抓住機遇，加強各層級對話，深化經貿關系，以建設性方式探討自貿協定談判等問題，擴大地方、司法、人文等領域交流與合作。雙方還可以挖掘互補優勢，充分釋放在核能等領域開展第三方市場合作的潛力，更好實現互利多贏。

會談後，兩國總理見證了雙方經貿、第三方市場合作、農業、執法、旅遊、海關、航空、質檢等領域14個合作文件的簽署。

李克強在會談後的新聞發布會上表示，中加兩國國情存在一些不同，但更關鍵的在於兩國如何處理這些不同，時刻需要牢記兩國關系的大局，承認中加兩國的共同利益遠多於不同之處。杜魯多總理也表示稱，兩國簽署的一系列文件表明了兩國將合作共同應對未來的各方面挑戰。

中加兩國有著深厚傳統的友誼，加拿大是西方陣營中較早與中國建交的大國之一。特魯多的父親皮埃爾•特魯多，就因上世紀70年代擔任總理時沖破美國阻撓推動中加建交，而被譽為中國人民的“老朋友”。當時美蘇冷戰正酣，老特魯多不願受意識形態差異的束縛，同時擺脫美國在對華關系上對加拿大的控制。他曾公開表示，“美國不同意的、同時也不喜歡的事，就算是老虎尾巴，我也要碰它一下”。最終他成功推動兩國建交，並在1973年10月訪華。2015年11月，在土耳其舉行的二十國集團峰會上，特魯多總理首次與習近平主席會面即承諾，將繼續父親開創的對華外交關系，加強與中國在多方面的合作。

中國現代國際關系研究院美國所副研究員張志新表示，中加關系在去年特魯多總理上臺後，面臨新的發展機遇。一方面，與全球第二大經濟體建立長期穩定的關系符合加中兩國利益。過去10多年，由於加拿大保守黨政府在經濟合作和人權問題上平衡把握不當，雙邊關系停滯不前。而今年9月初特魯多首次訪華，就有意為中加關系重新定調。如前加拿大駐美大使德裏克•伯尼所言，從很多方面看，21世紀正在迅速成為中國世紀，特魯多必須慎重權衡全球正在發生的變化，以及中國在全球經濟和安全領域走向核心舞臺的非凡方式。作為加拿大的第二大貿易夥伴國，加拿大未來的繁榮越來越與中國相關，因此重塑對華關系勢在必行。

另一方面，新形勢下，中加擁有更多的共同利益和合作空間。自由黨政府上臺伊始，外交部長斯特凡•迪翁就表示加拿大外交將“采取一個新的方向”。外界預測，加拿大可能改變在外交政策上對美國亦步亦趨的做法。9月初特魯多總理首次訪華，兩國就達成多項具體的成果，包括加拿大在中國新增7個簽證中心以推動旅遊業，兩國達成眾多的雙邊經濟協議，以及啟動自由貿易。

據加拿大在線新聞網 Thestar 報道，除了開啟試探性的自貿協定對話以外，兩國還就一直以來困擾著兩國貿易關系的菜籽油問題達成了協議，兩國總理已經同意了一個長期的對策，來解決每年涉及貿易額達15億美元的中加菜籽油貿易糾紛，稱將在2020年之前有效地解決這一問題。

杜魯多在新聞發布會上對媒體表示，這個解決方式是一個基於科學的、穩定的、有預見性的方式。不過他沒有披露更多的協議細節信息。該消息一出，立刻受到了加拿大方面的熱烈歡迎。加拿大菜籽油協會主席帕蒂•米勒表示，這個協議保障了加拿大菜籽油產業所需要的穩定性，此外還保障了加拿大出口業人員以及農民的利益。

俄羅斯科學院美國與加拿大研究所專家科姆科夫指出，在與中國的經濟談判中，加拿大人要顧及華盛頓，看華盛頓對中加走近持何種態度，會不會把這個看成是背叛，或者是中國人想去美國後方加拿大。前面還有不簡單的遊戲，要考慮到美國因素的遊戲。

圖為：當地時間9月23日上午，中國總理李克強與加拿大總理特魯多一起到蒙特利爾加拿大人冰球隊主場貝爾中心觀看華裔青少年的冰球表演賽，並興致勃勃地為小球員們開球。特魯多和李克強在蒙特利爾加拿大人冰球隊更衣室裏擺pose。